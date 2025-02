Nirvana se reúne com Post Malone nos vocais para performance especial

Os membros remanescentes do Nirvana - Dave Grohl, Krist Novoselic e Pat Smear - se juntaram para uma performance do hit Smells Like Teen Spirit com o rapper Post Malone ocupando os vocais de Kurt Cobain (1967-1994).

A performance ocorreu na última sexta-feira, 14, no show em celebração de 50 anos do tradicional programa televisivo Saturday Night Live, em Nova York. A apresentação foi introduzida pela ator Adam Sandler, que os chamou de "Post Nirvana".

Nos últimos tempos, o Nirvana tem se reencontrado para uma série de eventos especiais. A mais recente apresentação havia acontecido duas semanas atrás, no Fire Aid, em benefício aos atingidos pelos recentes incêndios na Califórnia. Na ocasião, cantaram com a banda St. Vincent, Kim Gordon, Joan Jett e Violet Grohl, filha de Dave.