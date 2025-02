BBB 25: Vitória Strada se preocupa com Diogo supostamente estar 'forte' fora da casa

A atriz Vitória Strada expressou uma preocupação ao pensar sobre a possibilidade de Diogo Almeida estar "forte" fora da casa do BBB 25. Nesta sexta-feira, 14, Vitória se mostrou preocupada com o fato de o também ator estar em evidência nos VTs do programa.

"Eu sinto que ele está cada vez mais fortalecido", disse a atriz. Na ocasião, Vitória discutia com Mateus e Thamiris sobre o próximo paredão e comentou que "[Diogo] no paredão de novo é mais tempo de tela para ele". Segundo ela, a presença do ator nas votações anteriores já o teria beneficiado. "Ele é muito estratégico aqui", disse.

O brother já protagonizou inúmeros desentendimentos no programa e é o principal alvo da casa atualmente. Diogo viveu um romance com Aline, mas a indicação da sister e de sua antiga dupla, Vinícius, em um contragolpe fez com que muitos participantes condenassem as posturas do ator.