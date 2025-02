Walter Salles elege seus quatro filmes favoritos de todos os tempos; veja quais são

O cineasta Walter Salles participou do quadro "Four Favorites" do Letterboxd, rede social voltada para cinéfilos, e elegeu os seus quatro filmes favoritos de todos os tempos. O vídeo foi postado nas redes sociais da plataforma nesta sexta-feira (14).

Os longas escolhidos foram: "Profissão: Repórter", de Michelangelo Antonioni, "Alice nas Cidades", de Wim Wenders, "Vidas Secas", de Nelson Pereira Dos Santos, e "Dr. Fantástico", de Stanley Kubrick.

Ainda no vídeo, Salles afirmou que poderia ter escolhido "Paris, Texas", também de Wenders, para compor a lista, mas que optou por um "trabalho mais antigo" do cineasta alemão.