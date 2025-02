Quem é Ivan Zettel, diretor de TV que ficou noivo de Adriana Birolli

Adriana Birolli anunciou para seus seguidores nesta quinta-feira, 13, que ela e Ivan Zettel estão de casamento marcado para o segundo semestre de 2025 e que os preparativos já estão em andamento.

"Vou me casar! Meu novo projeto para 2025! Eu sei que vai ser lindo, mas também sei que vai dar muito trabalho! E o primeiro passo, pra mim, foi escolher quem vai estar do meu lado pra me ajudar", publicou Birolli.

Zettel e a atriz estão juntos desde 2020. O romance teve início após anos de convivência profissional e encontros frequentes com amigos em comum. Durante a pandemia de covid-19, o casal passou a morar junto. Na época, Birolli comentou sobre a rotina compartilhada: "Ficamos inventando comidas, bolos, maratonando séries e, apesar de estarmos 24 horas juntos, sempre falta tempo para colocar o assunto em dia", disse à Quem.