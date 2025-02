Prova do Líder do 'BBB 25' é de resistência e tem consequências

A segunda prova de resistência começou na noite dessa quinta-feira, 13, no programa ao vivo do BBB 25. A dinâmica, que envolve atenção e resistência, começou já com cinco participantes a menos, dois vetados e três eliminados. Além de Diogo Almeida e Gracyanne Barbosa, que foram vetados por conta da dinâmica do resta um realizada na quarta-feira, 12, João Gabriel, João Pedro e Renata foram eliminados por descumprirem regras, antes mesmo da prova começar.

Como funciona a Prova

Para realizar a prova, os jogadores deverão manter um botão pressionado a todo tempo. A cada rodada uma vinheta será tocada, um cronômetro acionado e o jogador deverá realizar uma tarefa antes que o tempo termine.