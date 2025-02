Marido de cantora da Jovem Guarda presta conta sobre 'vaquinha' mesmo com tratamento no SUS

O produtor musical Cadu Nolla, marido de Lilian Knapp, se pronunciou sobre a vaquinha que está fazendo para ajudar no tratamento da cantora da Jovem Guarda, que está com um tumor agressivo na pélvis.

O que aconteceu

Quero prestar contas a vocês. Com essa verba extra que conseguimos, farei 6 sessões de imunoterapia com ozônio, o que propiciará a Lilian, um conforto maior no tratamento que virá! Assim que ela começar a tratar o tumor, farei mais 12 sessões. Totalizando 18 aplicações, com um custo muito alto. Marido de Lilian

Cadu resolveu prestar contas após ser questionado o motivo de arrecadar dinheiro se o tratamento de Lilian, que tem 76 anos, seria feito pelo SUS, que é gratuito. "O SUS tem um limite e, para ultrapassar o limite de assistência do SUS, só pagando. Ela vai fazer o tratamento pelo SUS e vamos complementar com esse alívio para ela", justificou.