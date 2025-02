Filha de Flávia Alessandra revela que dormia com totem da mãe da 'Playboy'

Filha da atriz Flávia Alessandra, Giulia Costa compartilhou uma história curiosa durante uma entrevista no Pé No Sofá Pod, podcast que ela apresenta com sua mãe. A jovem revelou que, quando era mais nova e sua mãe viajava para o trabalho, ela tinha um hábito inusitado: dormia com um totem de tamanho real de Flávia, que foi um presente que a atriz recebeu após posar para a revista Playboy.

Flávia Alessandra, que posou para a revista em duas ocasiões, comentou que a nudez nunca foi um tabu dentro de sua casa. Giulia explicou que, após uma dessas sessões de fotos, a mãe recebeu o totem e ela usava o objeto para matar a saudade.

"Minha mãe viajava muito e eu fiquei muito tempo sozinha. Minha mãe não era casada, já era separada do meu pai. Eu lembro que quando minha mãe viajava, eu pegava esse totem, colocava na minha cama e dormia com o totem da Playboy", disse.