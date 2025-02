Eva vence a Prova do Líder do 'BBB 25'

Como será o Paredão?

Diego já está no Paredão pela dinâmica da prova. O Anjo imuniza um brother, o líder indica algum dos seus alvos e a casa será dividida em dois grupos. Cada pessoa vai votar em alguém do próprio grupo, e as pessoas mais votada do grupo 1 e do grupo 2 estarão na berlinda, com chance de se salvar na Prova bate-volta.