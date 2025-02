'BBB 25': mesmo com Eva campeã da prova, Renata não poderá ficar no apê do líder; entenda

A segunda Prova do Líder de resistência do Big Brother Brasil 25 chegou ao fim no final da manhã desta sexta-feira, 14, com Eva campeã. Depois de 12 horas de Prova, Thamiris foi eliminada e a bailarina foi a última a deixar a prova.

Porém, Eva não poderá colocar sua melhor amiga e alguns de seus aliados no seu Vip. Isso porque Renata, João Gabriel e João Pedro já estarão automaticamente na Xepa por conta da eliminação precoce na Prova. Os três foram desclassificados antes do início da prova por descumprirem regras e terem ido ao banheiro e pingar colírio nos olhos depois do anúncio de que a prova seria de resistência.

Eva e Renata já começaram a especular como a nova líder fará para escolher as pessoas do seu Vip, uma vez que não poderá escolher alguns de seus maiores aliados na casa.