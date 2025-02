Sabina Simonato substitui Bocardi e é a nova apresentadora oficial do 'Bom Dia São Paulo'

Em conjunto ao anúncio de titularidade da Sabina, foi revelado que o jornalista Tiago Scheuer também continuará no Bom Dia São Paulo. Ele apresentará as notícias de mobilidade e previsão do tempo do programa matinal.

"Vai ser um prazer continuar dando bom dia para São Paulo todas as manhãs, sempre de olho no que está acontecendo em todo o estado, noticiando as histórias, os problemas, as soluções e tentando facilitar a vida de quem acorda cedo conosco", afirmou o profissional.