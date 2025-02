Kim Kardashian dá declaração rara sobre divórcio de Kanye West: 'Algo muda a personalidade'

Em um momento raro, Kim Kardashian fez um comentário sobre os bastidores de seu divórcio de Kanye West e a decisão de encerrar um relacionamento. A influenciadora tocou no assunto durante o segundo episódio da terceira temporada do reality show The Kardashians.

Em uma conversa de Kim com a mãe e uma das irmãs, Khloé conta que sentiu uma "avalanche de emoções" ao reencontrar o ex-marido, Lamar Odom, depois de nove anos. Os dois se casaram em 2009 e finalizaram o divórcio em 2016, após um período turbulento.

"Ele foi o amor da minha vida. E, se não fosse pelas drogas, sei que ainda estaríamos casados até hoje", declarou.