Kanye West e Bianca Censori estão se divorciando, diz jornal

Kanye West e Bianca Censori estão se divorciando apenas 11 dias após a polêmica envolvendo os dois no Grammy. As informações são do Daily Mail, que afirmou que fontes próximas ao casal revelaram que eles já chegaram a um acordo verbal para que a arquiteta receba US$ 5 milhões - cerca de R$ 29 milhões - após o fim do casamento.

As mesmas fontes revelaram ao jornal que os documentos legais para a separação serão protocolados nos próximos dias. Enquanto o processo não é finalizado, Bianca segue morando na residência do casal em Beverly Park North, em Los Angeles, na Califórnia.

A notícia também foi dada pelo site TMZ, especializado em celebridades.