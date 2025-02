Daniele Hypolito questiona veto de João Gabriel e rebate estratégia dos gêmeos no 'BBB 25'

A tensão no BBB 25 aumentou nesta quinta-feira, 13, após Daniele Hypolito questionar João Gabriel sobre sua exclusão da Festa do Líder.

A ex-ginasta justificou sua decisão anterior, de vetar a dupla em uma Prova do Anjo, e criticou a postura do adversário no jogo. "Eu vetei vocês porque, desde a primeira semana, vocês votavam na gente", afirmou Daniele.

João Gabriel, por sua vez, defendeu sua estratégia e reforçou que a postura da dupla se baseia em reciprocidade. "Veto é veto, alvo é alvo", declarou.