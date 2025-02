'BBB 25': Festa do Líder tem Vilma na pista de dança e alertas para aliados

A primeira Festa do Líder do BBB 25 animou a madrugada desta quinta-feira, 13, no reality show. Os brothers se uniram em coreografias na pista de dança e Vilma marcou presença na casa. Do outro lado, Daniele Hypolito ficou mais de 4 horas na montagem do quebra-cabeça e os participantes começaram a alinhar suas estratégias para o próximo Paredão.

Veja o resumo da madrugada no BBB 25:

Vilmoca