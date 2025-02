Após polêmicas, Karla Sofia Gascón não irá ao Bafta

Karla Sofia Gascón, protagonista de "Emilia Pérez", não irá ao BAFTA Film Awards neste domingo (16).

O que aconteceu

Ausência da atriz, que interpreta a personagem-título do longa francês, não é uma surpresa, já que a própria confirmou na última semana que iria se afastar da campanha de divulgação do longa. Gascón vem se ausentando dos eventos da temporada de premiação desde que publicações antigas e controversas em suas redes sociais vieram à tona no fim de janeiro, o que afetou negativamente sua imagem e a repercussão do filme dirigido por Jacques Audiard.

Com isso, ela já esteve ausente do Critics' Choice, do PGA Awards (prêmio do sindicato de produtores) e do Goya, o 'Oscar espanhol'. O BAFTA, no entanto, é possivelmente o prêmio mais notório entre todos os citados. Ainda não se sabe se ela irá comparecer ao Oscar, no dia 2 de março.