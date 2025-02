Taylor Swift é flagrada dando gorjetas a funcionários do Grammy

Taylor Swift foi indicada a seis categorias da premiação, mas não venceu nenhuma. Ela concorria aos prêmios de Álbum do Ano, Melhor Álbum Vocal de Pop, Canção do Ano, Gravação do Ano, Melhor Vídeo Musical e Melhor Performance Pop Duo ou Grupo.

No domingo, 9, a cantora pop marcou presença no Super Bowl para assistir seu namorado, Travis Kelce, jogar pelo Kansas City Chiefs. Quando ela apareceu no telão, foi vaiada pela plateia.