Regiane Tápias deixa o programa Mulheres, da TV Gazeta

A apresentadora Regiane Tápias revelou nesta terça-feira, 11, que está deixando o comando do programa Mulheres, da TV Gazeta. A jornalista, que assumiu a atração há cerca de dois anos, justificou a decisão em um longa declaração durante o próprio programa.

Na fala, ela revelou que pediu demissão da emissora para realizar um sonho com a família - viajar pelo mundo em um motor home com o marido e os três filhos. "É um sonho bem especial. A gente vai fazer uma viagem grande, o tempo exatamente não está estipulado, porque acho que a gente tem um mundo de possibilidades pela frente", afirmou.

Ela também revelou que pretende deixar o Brasil e passar pela América do Norte e pela Europa com a família. "Nesse momento, com o projeto que a gente vai colocar adiante, se Deus quiser, é um projeto que vai trazer tudo o que eu preciso. Estar perto deles, olhando para cada um deles, atendendo a todas as necessidades. A gente conseguiu se estruturar para fazer isso agora", falou.