Novela 'Beleza Fatal' começa a ser exibida na Band em março, em horário nobre

Beleza Fatal, primeira novela original do streaming Max, teve a sua data de estreia na TV aberta anunciada nesta quarta-feira, 12. O folhetim com Camila Pitanga, Giovanna Antonelli e Camila Queiroz no elenco chega à Band no dia 10 de março, com exibição em horário nobre de segunda a sexta-feira, às 20h30.

O anúncio foi feito durante a participação do ator Murilo Rosa no programa Melhor da Tarde, de Catia Fonseca. Na história, ele interpreta o cirurgião plástico Tomás, marido de Márcia, a filha desaparecida de Átila, personagem de Herson Capri.

No streaming, a novela estreou em 27 de janeiro e está chamando atenção nas redes sociais e também elogiada pela crítica especializada. Em uma das cenas, inclusive, Lola - vilã da trama interpretada por Camila Pitanga - manda uma indireta para a TV aberta.