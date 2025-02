'Não bateu o santo', diz Gabriel, eliminado do 'BBB 25', sobre relação com Diego Hypólito

Sobre os embates com Diego Hypólito e suas falas com relação às pessoas com ansiedade, Gabriel justificou: "Não estava ciente quando aconteceu". Ele explicou também que teve um relacionamento com uma pessoa que tinha ansiedade, algo que o causou traumas.

"Quando vem uma pessoa que eu não conhecia e diz que é mentirosa, isso fica na minha cabeça", comentou. Ele finalizou: "Não bateu o santo".

Ele brincou com o apetite que sentia durante o programa. "Não eram comidas que seriam novidade para mim [...] meu problema não era o que comer, mas a quantidade", completou.

Em uma dinâmica com a apresentadora, Ana Maria Braga, ele revelou seu pódio do "amor", com os indicados para ganhar o reality. Ele colocou João Pedro, João Gabriel e Maike em terceiro, segundo e primeiro lugar, respectivamente.

Com relação às desavenças, disse: "Não tive nenhum atrito com a Dani, mas acabamos não tendo tanto contato".

Ele colocou Dani, Diego e Guilherme como preferências para a eliminação.