Lucinha Lins retorna à Globo após 21 anos para participar da novela 'Volta por Cima'

Lucinha Lins, destaque das novelas Roque Santeiro e A Viagem, está de volta à TV Globo. Após 21 anos fora da emissora carioca, a atriz retorna para fazer uma participação na novela das sete Volta por Cima. Mais detalhes sobre a personagem serão divulgados em breve.

Apesar de estar fora da Globo desde 2004, Lucinha fez outras novelas nos últimos anos, como contratada do SBT e depois na Record. Ela atuou em Vidas Opostas, Chamas da Vida, O Rico e o Lázaro, entre outras produções.

Em 2022, a artista estreou no streaming, na série Sentença (2022), do Prime Video. E tem um projeto pronto com a Max, onde interpreta Miss Callen em Dona Beja.