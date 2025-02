'Harry Potter': John Lithgow, de 'The Crown', pode ser Dumbledore em nova série, diz site

A HBO avançou no processo de escalação da série de Harry Potter, e John Lithgow (Conclave, The Crown) estaria praticamente definido no papel de Alvo Dumbledore.

De acordo com o portal Deadline, o experiente ator vencedor de 6 prêmios Emmy está em fase final de negociações para ser contratado.

A HBO desconversou ao ser procurada por representantes do portal. "Apreciamos que uma série de alto perfil atraia muitos rumores e especulações", disse a rede em um comunicado. "À medida que avançamos na pré-produção, só confirmaremos os detalhes à medida que finalizarmos os acordos."