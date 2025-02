Gabriel é o eliminado do quarto Paredão do 'BBB 25'; veja porcentual de votos

Gabriel, ex-dupla de Maike, foi o eliminado do BBB 25 nesta terça-feira, 11, com 48,81% dos votos. Ele disputou a berlinda com a atriz Vitória Strada e Aline, que receberam 42,88% e 8,31% dos votos, respectivamente. Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, a decisão do voto da torcida foi diferente da escolha do voto por CPF.

O Paredão marca uma nova fase do programa e é o primeiro em que os participantes disputaram individualmente. Na semana passada, os brothers foram emparedados em duplas, mas apenas Giovanna deixou a casa. A dupla da sister, Gracyanne Barbosa, foi para o Quarto Secreto e retornou ao programa.

No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt contou uma história da mitologia grega sobre guerreiros que fugiam de um combate - mais tarde, após a eliminação, ele brincou sobre a história "ser tudo mentira". "É curioso como, há mais de dois mil anos, o ser humano preza a coragem e despreza a apatia", disse.