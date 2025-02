Diddy processa NBCUniversal e Peacock por difamação e pede 100 milhões de dólares

Sean "Diddy" Combs entrou com um processo de difamação de 100 milhões de dólares (cerca de R$ 577 milhões) contra a NBCUniversal, Peacock TV e Ample Entertainment. O rapper alega que o documentário Diddy: The Making of a Bad Boy, lançado em 14 de janeiro na plataforma Peacock, faz acusações falsas e prejudiciais contra ele, incluindo envolvimento em assassinatos e tráfico sexual. As informações são da Variety.

De acordo com a ação judicial, as empresas de mídia divulgaram alegações feitas por diversas fontes, incluindo Al B. Sure, Rodney Jones - que já move um processo próprio contra Diddy - e a advogada Ariel Mitchell. Entre as acusações exibidas no documentário, estão a suposta participação do rapper na morte de sua ex-namorada, Kimberly Porter, além de ligações com as mortes de Notorious B.I.G., Andre Harrell e Heavy D, bem como uma tentativa de homicídio contra Al B. Sure.

Advogada de Diddy crítica documentário