BBB 25: Madrugada tem críticas a Vitória Strada e meditação guiada no quarto; veja o resumo

Casal apaixonado

Camilla e Vinícius conversam sobre a aproximação de Aline com Diogo e o baiano conta que não pretende se queixar da ausência de sua ex-dupla no convívio. Camilla continuou o papo listando as divergências que já teve com Diogo na casa.

Banana e ovos

Na Xepa, Diego e Eva trocaram alimentos. O brother comemorou que deu uma banana à dançarina em troca de dois ovos.

Diogo (de novo)