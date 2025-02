Bafta será exibido pela primeira vez no Brasil; veja onde assistir ao 'Oscar britânico'

O sucesso internacional de Ainda Estou Aqui está abrindo mais portas para a temporada de premiações do cinema no Brasil. Neste ano, o Bafta, considerado o "Oscar britânico", será transmitido pela primeira vez no país. Isso porque o filme do diretor Walter Salles está concorrendo na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa.

A cerimônia será transmitida ao vivo no próximo domingo, 16, a partir das 16h, pelo canal pago TNT e no streaming pela Max. O Prêmio Bafta, da Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão, acontece no Royal Festival Hall, em Londres.

Ainda Estou Aqui (Brasil) disputa o prêmio com Emilia Pérez (França), Tudo que Imaginamos como Luz (Índia), A Semente do Fruto Sagrado (Alemanha) e Kneecap (Irlanda).