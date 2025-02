Viih Tube comemora três meses de Ravi: 'Você é um guerreiro'

"Você se recuperou de tudo tão rápido, meu príncipe, que nem parece que passamos tudo aquilo. Você é forte, você é um guerreiro, você é meu príncipe."

Eliezer também celebrou a data em seu Instagram. "Feliz três meses, meu guerreirinho", escreveu.

Ravi nasceu em 11 de novembro do ano passado. Ele foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia 25 do mesmo mês, e foi diagnosticado com um quadro de enterocolite. O pequeno recebeu alta no dia 14 de dezembro de 2024, e desde então está em casa.

Além do bebê, Viih Tube e Eliezer também são pais de Lua, de um ano.