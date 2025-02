Thamiris e Camilla trocam farpas no 'BBB 25' após desentendimento no Quarto Nordeste

As irmãs Thamiris e Camilla protagonizaram uma nova discussão no BBB 25 nesta terça-feira, 11. Enquanto se arrumavam no Quarto Nordeste, Thamiris reclamou da forma como Camilla jogou sua calcinha de biquíni.

A trancista respondeu com ironia, e a troca de farpas escalou quando Thamiris criticou a postura da irmã, afirmando que ela reage diferente com outros brothers. "Reagiu péssima, como sempre", disparou.

Irmãs que brigam