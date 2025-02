São Paulo terá festival dedicado à literatura de fantasia em abril

São Paulo vai receber, no dia 13 de abril, a primeira edição do FLIFantasy - Festival Literário de Fantasia, voltado exclusivamente à literatura fantástica. O festival acontecerá no Marte Hall, na Vila Mariana, das 11h às 18h, e reunirá autores, editores, ilustradores do gênero.

Em sua primeira edição, o festival homenageará o escritor Brandon Sanderson, um dos mais influentes autores de fantasia da atualidade e criador da Cosmere, universo que conquistou milhões de leitores ao redor do mundo.

A ideia do novo festival literário é ser um espaço especializado para discussões sobre o gênero, lançamentos e incentivo à literatura de fantasia no País. Na programação, o evento contará com debates, além de oportunidades para autores independentes apresentarem seus trabalhos ao mercado.