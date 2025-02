Mãe de Lexa também se afasta de posto de rainha de bateria no carnaval: 'Não me sinto feliz'

Lexa anunciou nesta segunda-feira, 10, a perda da filha, fruto de seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna. A bebê nasceu no dia 2 de fevereiro e morreu três dias depois. Antes do nascimento, a cantora ficou internada na Unidade Semi-Intensiva do Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo, após ser diagnosticada com pré-eclâmpsia precoce no sexto mês de gestação.