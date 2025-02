Madrugada pós-Sincerão no 'BBB 25' tem discussão na cozinha e choro de Diego Hypolito

Após se enrolar e ser chamada a atenção ao vivo, Aline explica suas escolhas no Sincerão a Vinícius.

Combinação

Diego Hypolito conversou com Eva e Renata e reforçou com as sisters que ele não combina votos na casa. O ex-atleta ainda comentou uma situação em que Renata não saiu da porta do banheiro para ele entrar.

‘Zé Palestra’

Maike não gostou do posicionamento de Diego durante as justificativas no Sincerão.

Falou ou não?