Kanye West é processado após declarações nazistas

Não se sabe se a desativação da conta foi uma decisão voluntária do artista ou se ele foi removido pela própria plataforma. Além das postagens antissemitas, o rapper também usou o X para defender Sean "Diddy" Combs e fazer declarações polêmicas sobre sua esposa, Bianca Censori.

Durante sua série de publicações, West escreveu que "adora quando judeus dizem que não podem trabalhar com ele" e afirmou que "nunca vai se desculpar" pelos comentários antissemitas.

Não foi a primeira vez que West fez declarações do tipo

Em 2022, Kanye foi restrito no X (então Twitter) após publicar que daria um "golpe mortal 3" contra judeus, uma possível referência a um termo militar dos EUA para prontidão aumentada diante de uma ameaça. As declarações geraram uma grande reação negativa e levaram empresas como a Adidas a encerrar parcerias com ele. O Twitter a suspender a conta do rapper na época.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais