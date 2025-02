Gil do Vigor faz visita surpresa ao 'BBB 25' e se emociona com os brothers; assista

Os participantes do Big Brother Brasil 25 tiveram uma tarde cheia de emoção nesta terça-feira, 11. Gil do Vigor, ex-BBB e fenômeno do reality, entrou na casa mais vigiada do Brasil para uma ação especial e não escondeu a felicidade de estar de volta.

Recebido com abraços e muita empolgação, Gil confessou que acompanha o programa o tempo todo. "Eu assisto a vocês 24 horas, minha gente. Eu não durmo mais assistindo a vocês. Como é que para de assistir?", disse.

Além da visita especial, os brothers participaram de uma dinâmica com jogos para desbloquear prêmios. Gil, que atualmente também apresenta o Bate-Papo com o Eliminado ao lado de Ceci Ribeiro, aproveitou para matar um pouco da saudade do confinamento.