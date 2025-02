Como Kanye West usou um anúncio do Super Bowl para vender camisetas nazistas em seu site

Na noite do último domingo, 9, um comercial bizarro foi exibido durante a transmissão norte-americana do Super Bowl LIX. Na propaganda, o rapper Kanye West apareceu deitado em uma cadeira de dentista e pediu para os seus fãs acessarem o site de sua marca, Yeezy.com (atualmente, o endereço se encontra fora do ar). Segundo Ye, ele gastou todo o dinheiro do orçamento da publicidade em seus novos dentes e, por isso, estava filmando a peça de forma amadora.

O que os executivos responsáveis pelo departamento comercial da NFL não esperavam, no entanto, era que o rapper norte-americano tivesse outros planos em mente. Antes do anúncio ser veiculado, o site de West vendia uma linha de produtos tradicional do rapper. Logo após a exibição do comercial, entretanto, as peças de roupas foram substituídas por um único produto - uma camiseta branca com uma suástica nazista no centro.

"Era um anúncio tão pequeno, ninguém se preocupou", afirmou uma fonte para a revista norte-americana Variety. "O texto estava ok, o site estava ok, as pessoas fizeram sua diligência focando apenas nessa parte". O espaço comercial do Super Bowl costuma exigir altos valores para qualquer peça ser veiculada durante a transmissão do jogo, mas existem formas de se pagar mais barato.