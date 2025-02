Brothers especulam sobre quarto fechado no 'BBB 25': 'Será que vão abrir?'

Outro momento de tensão aconteceu quando Guilherme foi obrigado a dormir no chão devido à falta de camas disponíveis. Diego Hypolito, indignado, questionou: "Desde que começou o programa, ele já dormiu, pelo menos, umas dez vezes no chão. Vocês acham isso certo?" Mesmo com a insistência de Guilherme em não ocupar a cama oferecida, o clima seguiu tenso dentro da casa.

Quando o Quarto Anos 50 será reaberto?

Embora as especulações continuem entre os brothers, a data de reabertura do Quarto Anos 50 ainda é incerta. A decisão de Camilla e Thamiris pode ter mudado a dinâmica da casa de forma permanente, com o quarto permanecendo fechado até novas ordens da produção.

Um fator que pode influenciar o destino do cômodo é a permanência de Aline no jogo. A sister, que fazia parte do Quarto Anos 50, disputa a preferência do público no Paredão desta terça-feira, 11, contra Gabriel e Vitória Strada. Caso seja eliminada, ainda não se sabe se terá a oportunidade de recuperar seus pertences diretamente ou se a produção permitirá o acesso ao cômodo antes de sua saída.

Procurada, a assessoria da Globo informou que ainda não há detalhes sobre a reabertura do espaço. "Isso será anunciado pelo programa", respondeu a emissora.