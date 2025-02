'BBB 25': primeira festa do líder terá rodeio como tema

Um touro mecânico será instalado na casa e João Gabriel e seus colegas de confinamento poderão se divertir na brincadeira em um momento especial da festa. Além disso, quitutes típicos de seu estado natal, Goiás, como frango com pequi, arroz de carreteiro, empadão e pamonha farão parte do cardápio da noite, que será embalada pelo ritmo sertanejo, o preferido do líder.

Já no sábado, dia 15, Lauana Prado comanda a abertura da segunda festa da semana. A cantora vai levar ao palco sucessos como Escrito nas Estrelas, Haverá Sinais e Cobaia, canção que já embalou momentos marcantes da temporada.

A artista também deve interpretar números de seu projeto Raiz e, com a guitarra em mãos, a cantora promete canções em ritmo de rock. Os participantes poderão pedir "bis" de uma das músicas do show. Esta será a primeira vez de Lauana na casa do BBB, apesar de já ter cantado paraos participantes do programa na final da edição, 23, mas no estúdio.

Com estilo tropical futurista, a festa de sábado aposta na brasilidade, com toques de modernidade e tecnologia inseridos no cenário. Estampas de folhagens e neons coloridos farão parte da decoração do espaço, que contará com uma pista de dança redonda no centro do gramado, conectada a uma passarela, que liga o palco e a piscina.

O evento vai proporcionar aos brothers alguns atrativos: um simulador de toboágua, com túnel de luzes, e um set de dança com bailarino por trás de um LED transparente para guiar a coreografia. Um balanço na área da piscina também vai fazer parte da festa. Os figurinos, desta vez, serão estampados e com cores vivas.