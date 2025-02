Wenny, irmã de Lexa, revela música que fez para a sobrinha: 'Soneto de despedida'

Wenny, irmã de Lexa e também cantora, revelou nesta segunda-feira, 10, que escreveu uma canção para a sua sobrinha, Sofia. A bebê nasceu prematura em 2 de fevereiro, mas não resistiu e morreu três dias depois.

"Tive a felicidade de escrever essa música com muito amor para minha sobrinha Sofia enquanto ela tinha 5 meses ainda nunca pensei que essa canção se tornaria um soneto de despedida", lamentou a adolescente. Sofia nasceu de 25 semanas e 4 dias, após pouco mais de 6 meses de gestação.

"Sofia eu te amei desde o dia que sua mamãe me contou sobre você. Creio que todos os bebês que as mães perdem se tornam anjos. Você foi uma guerreira muito forte como todas as mulheres da sua família e isso eu falo com orgulho", continuou a tia da bebê.