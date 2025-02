'Vera está curada', comemora Rodrigo Faro em novo vídeo

Vera Viel emocionou os seguidores nesta segunda-feira, 10, ao compartilhar uma notícia muito aguardada. A mulher do apresentador Rodrigo Faro passou por exames no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e recebeu um resultado positivo: está curada do câncer.

Visivelmente emocionada, Vera relatou sua ida ao hospital logo pela manhã para realizar os exames de controle. "Gente, hoje, às seis da manhã, eu fui para o Einstein para fazer os meus exames, quatro meses após a cirurgia. Fiz o PET scan e a ressonância", contou em um vídeo publicado no Instagram.

Ao lado da esposa, Rodrigo Faro celebrou a vitória da família. "A gente sabia desde o começo que venceria essa batalha. Ela não tem mais essa doença, está curada", afirmou o apresentador, radiante com a notícia.