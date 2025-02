Simone Mendes passa por novo procedimento estético

A cantora Simone Mendes revelou neste domingo, 9, a realização de um novo procedimento estético. Ela, que recentemente passou por outra cirurgia para retirar o excesso de pele nas pernas após perder mais de 30 kg, fez um procedimento para reduzir o excesso de pele no rosto. A novidade foi compartilhada com seus seguidores via stories do Instagram.

"Está vendo isso aqui?", questionou a artista, mostrando sua cicatriz na lateral da sua testa. "Eu tinha uma pelezinha caída aqui (pálpebra) e para não fazer aquela blefaroplastia, a gente puxou aqui (testa) um pouquinho e resolveu. Estava bem caidinho. Amei", explicou. Na blefaroplastia, os cortes são feitos nas pálpebras.

Ainda na rede social, Simone falou sobre o processo de recuperação das cirurgias. "Como eu sou mãe de duas crianças e tinha muito excesso de peso, porque sou pequeninha, tenho 1,52 metro, era muito peso para minha altura", explicou.