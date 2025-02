Shakira se emociona, conhece xarás brasileiras e dança com fã famoso no 'Domingão com Huck'

Shakira está de volta ao Brasil! A cantora colombiana desembarcou no País na última sexta-feira, 7, para dar início à sua nova turnê, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Durante sua passagem, a artista participou do programa Domingão com Huck, onde se emocionou, recebeu homenagens e protagonizou momentos especiais com os fãs.

No palco, Shakira demonstrou carinho pelo público brasileiro e explicou o motivo de ter escolhido o Brasil como ponto de partida para sua turnê. "É o melhor público do mundo", afirmou. Ela destacou a conexão especial com os fãs do País e relembrou o apoio que recebe desde o início da carreira.

"Foi o Brasil que abriu as portas para minha música há tantos anos e ainda continua comigo, me acompanhando e me entendendo. Eu amo o Brasil", declarou a artista, falando em português durante toda a participação.