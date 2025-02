Morre Maria Leonor Saad, uma das herdeiras do Grupo Bandeirantes

Maria Leonor de Barros Saad, uma das herdeiras do Grupo Bandeirantes de Comunicação, morreu neste domingo, 9, aos 76 anos. A informação foi confirmada por meio de uma nota de pesar nas redes sociais da emissora.

"Ex-diretora da Band, Nono, como ela era conhecida, teve um papel fundamental na preservação do acervo histórico de 88 anos das emissoras do grupo. Além disso, foi responsável pela coordenação da venda de programas da emissora para TVs ao redor do mundo", diz o comunicado.

Enquanto estava na Band, Maria Leonor trabalhou ao lado de seus irmãos, Marisa, Márcia e João Carlos Saad, atual presidente da emissora.