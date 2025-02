Mãe de Lexa desabafa sobre morte da neta: 'Corre pelos campos do céu'

Minutos depois do anúncio da morte de Sofia, filha prematura de Lexa e Ricardo Vianna, a avó da bebê, Darlin Ferrattry, também desabafou sobre seu luto com uma postagem no Instagram.

"Eu abracei um anjo. Eu toquei em uma rainha. Minha Sofia, tive a oportunidade de ter você em meus braços, pude tocar seus pezinhos que eu sentia você chutar na barriguinha da sua mamãe", escreveu a avó sobre a bebê, que nasceu em 2 de fevereiro e morreu três dias depois.

"E quando você partiu eu arrumei você com tanto amor, mas tanto amor, ainda que despedaçada e destruída e estraçalhada por dentro porque eu nunca tinha sentido uma dor tão profunda assim", desabafou.