Kendrick Lamar no Super Bowl: veja setlist e vídeos do show, que teve SZA e Samuel L. Jackson

Com cerca de 7m30s de show, a cantora SZA surgiu no palco, vestida de vermelho. Havia dúvidas se o cantor apresentaria Not Like Us, que venceu cinco Grammys no dia 2 de fevereiro. A canção foi a penúltima apresentada por ele, ainda que não em sua versão completa, e evidenciou as críticas que costuma fazer ao rapper Drake.

Ao todo, foram 10 músicas cantadas em cerca de 13 minutos.

Setlist do show:

- Squabble up

- HUMBLE

- DNA