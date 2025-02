Internada, Preta Gil reflete sobre o carnaval: 'Quero tudo isso outra vez'

Preta Gil resgatou lembranças do carnaval do ano passado e lamentou o fato de não poder celebrar o feriado este ano. A cantora, que está internada desde dezembro, afirmou que pretende voltar à folia quando estiver recuperada.

Em um dos registros, a filha de Gilberto Gil apareceu ao lado de suas amigas Ju de Paulla e Soraya Rocha. "Quero tudo isso outra vez", escreveu. Ela também resgatou imagens de quando estampou a capa de uma revista de moda brasileira.

A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou o cancelamento do desfile oficial do Bloco da Preta, bloco de carnaval da cantora que acontece anualmente na capital carioca, no último dia 28.