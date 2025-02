'Esse paredão vai ser um divisor de águas', diz Diego Hypolito no 'BBB 25'

Ele afirmou que não participou de acordos de votos e que, por não ser prioridade de muitos participantes, não tem influência nas decisões estratégicas. "Eu não faço parte dessas conversas e também não sou prioridade para essas pessoas", declarou.

Mudança de opinião e estratégia na votação

O ex-ginasta explicou que, inicialmente, não tinha intenção de votar em Gabriel, mas acabou tomando essa decisão no momento da votação. "Eu realmente não iria votar no Gabriel, mas quando vi a situação, decidi que era o melhor a fazer", afirmou. Diego ressaltou que suas escolhas dentro do jogo são baseadas no que acredita e não por pressão externa.

Para Diego, a votação desta semana marcará uma nova fase no BBB 25. "Esse Paredão vai ser um divisor de águas. As pessoas que estão de um lado vão se juntar ainda mais", analisou. Ele também comentou que percebe os grupos ficando mais definidos e que a dinâmica do jogo está se tornando mais previsível.

Futuro no jogo e nova postura

Diante das especulações sobre sua posição dentro da casa, Diego afirmou que não pretende mais dar explicações sobre seus votos e estratégias. "Descobri que não devo mais satisfação para ninguém. Aqui tudo vira um telefone sem fio", concluiu.