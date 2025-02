Belo elogia Giovanna durante homenagem e diz que 'família é para sempre'

Giovanna Jacobina viveu um momento de forte emoção durante o quadro O Domingão Tá Vendo BBB, no programa Domingão com Huck, neste domingo, 9. O cantor Belo, ex-marido de Gracyanne Barbosa, irmã de Giovanna, fez uma surpresa para a ex-BBB ao enviar um vídeo com uma homenagem especial.

Na mensagem, Belo relembrou a relação próxima com Giovanna e destacou o carinho que sente pela ex-cunhada. "A Giovanna é muito especial para mim. Ela chegou na minha casa muito cedo, assim, bem novinha, ela veio do Mato Grosso [do Sul], Campo Grande. E sempre foi uma menina muito dedicada, muito estudiosa, muito amorosa, carinhosa com todos", afirmou o cantor.

Belo ainda ressaltou o vínculo familiar que construiu com a ex-BBB ao longo dos anos. "Quando ela disse lá no BBB que ela me ama muito, que me considera como pai, eu também tenho ela como filha. Você é muito especial para mim. Você sabe o amor, o carinho e o respeito que eu tenho por você. E estaremos juntos para a vida, né? Independente de qualquer coisa, você sabe que pode contar comigo, que eu sempre estarei ao seu lado, tá? Beijo! Família para sempre! Te amo, Gi! Parabéns!", declarou ele.