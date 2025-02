'BBB 25': madrugada pós-formação de Paredão tem arrependimentos e previsões para a semana

Após a formação do Paredão no BBB 25, a madrugada desta segunda-feira, 10, foi marcada por reflexões, debates e alinhamento de estratégias entre os brothers. A indicação do líder e a votação da casa, que resultaram em Aline, Vitória e Gabriel na berlinda, movimentaram as discussões.

Em meio a isso, Diogo e Aline conversaram sobre a decisão do líder, enquanto Guilherme saiu em defesa de Diego durante uma roda de conversa.

Veja o resumo da madrugada pós-formação do Paredão no BBB 25: