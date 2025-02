'BBB 25': João Gabriel e Vinícius discutem após mudança de voto que levou Aline ao paredão

Vinícius insistiu que, dentro do jogo, a palavra tem um peso importante. "A gente precisa ter coerência aqui dentro. O que falamos precisa ser levado a sério", declarou.

Como foi a formação do paredão do 'BBB 25'?

O paredão triplo da semana foi formado no domingo, 9, após a votação ao vivo. João Gabriel, líder da semana, indicou Aline diretamente. Já os mais votados pela casa foram Diogo Almeida (8 votos), Vitória Strada (4 votos) e Gabriel (3 votos).

Diogo, no entanto, conseguiu se salvar na prova bate-volta, que envolvia sorte em diferentes fases. Com isso, Aline, Vitória Strada e Gabriel disputam a permanência no programa.