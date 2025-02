'BBB 25': Diogo mentiu para Aline sobre voto do líder?

Antes dessa conversa com Aline, Diogo já havia sondado o irmão do líder, João Pedro, sobre a indicação, posteriormente, buscou mais informações diretamente com João Gabriel. Preocupado com a possibilidade de Aline ser o alvo da semana, ele perguntou: "O que você está pensando em fazer?". João Gabriel, então, foi direto: "No Paredão? Eu vou mandar a Aline". Surpreso, Diogo questionou se o plano inicial não era indicar Mateus.

João Gabriel explicou sua escolha relembrando um episódio da primeira semana do reality. "Eu ia mandar o Mateus, mas vou mandar ela porque, na primeira semana, ela me deu alvo. Disse que tínhamos nos resolvido, mas, mesmo assim, colocou o alvo em mim e no meu irmão. Aceitei, não esperava, mas fiquei de boa. E sexta-feira eu dei o alvo para ela. Estou pagando na mesma medida", justificou o brother.

O Paredão desta semana foi formado por Aline, indicada pelo Líder, Vitória Strada e Gabriel. Diogo Almeida chegou a ser o mais votado pela casa, mas escapou ao vencer a Prova Bate-Volta.