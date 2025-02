Ariana Grande se declara a Fernanda Torres no Festival de Santa Bárbara; ambas foram premiadas

Premiação

Além do encontro marcante, ambas foram homenageadas no festival com o Prêmio Virtuosos, reconhecimento concedido a talentos cujo desempenho em filmes recentes se destacou na indústria cinematográfica. Fernanda Torres foi reconhecida por seu trabalho como Eunice Paiva no longa Ainda Estou Aqui.

O evento, realizado no Teatro Arlington, também contou com a presença de artistas como Sebastian Stan, Selena Gomez, Harris Dickinson, Clarence Maclin, Mikey Madison e John Magaro.