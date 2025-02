Ariana Grande exalta Fernanda Torres para seus 376 milhões de seguidores

Ariana Grande exaltou Fernanda Torres na tarde desta segunda-feira, 10, ao publicar o registro do encontro delas no Festival de Cinema de Santa Bárbara, onde ambas foram homenageadas na noite de domingo, 9.

Cantora e atriz, a estrela de Wicked é seguida por 376 milhões de pessoas somente no Instagram, onde registrou o encontro com a brasileira. Na legenda, ela ainda brincou. "Eu nunca (nunca, nunca) vou me recuperar do ‘toss toss’ da Fernanda", referindo-se ao movimento com o pescoço que a sua personagem, Glinda, faz no filme, e que foi imitado por Fernanda Torres ao cruzar com Ariana no tapete vermelho.

Ambas concorrem ao Oscar 2025 por seus trabalhos mais recentes no cinema. Fernanda Torres está concorrendo a Melhor Atriz por sua interpretação de Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui, enquanto Ariana Grande disputa a categoria de Melhor Atriz Coadjuvante com sua Glinda, de Wicked. Cynthia Erivo, parceira de Ariana Grande em Wicked no papel de Elphaba, disputa a mesma estatueta que a brasileira.